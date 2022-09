Ce l-a nemulțumit pe Mihai Teja după egalul cu FC Argeș: ”Am spus că am văzut clar la reluări la TV că e penalty!”

FC Botoşani a terminat la egalitate cu FC Argeş, 0-0, joi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a opta a Superligii de fotbal.

Ambele echipe au avut ocazii de a deschide scorul dar nu au reușit.

FC Argeș a ratat prin Ișfan în minutul 79, după ce atacatul dorit de FCSB nu a Trimis destul de tare din careu.

FC Botoșani putea da lovitura pe final, după ce Mihai Roman a trimis în minutul 90+10 din lovitură liberă, dar Straton a fost din nou la post.

La finalul meciului, Mihai Teja a spus că l-a nemulțumit în meci.

”Din păcate, nu am reușit să câștigăm. Eu cred că una peste alta a fost un joc bun. Băieții au încercat. Am fost echipa pozitivă. Am avut ocazii, e normal.

Eu cred că puteam să câștigăm și dacă ni se dădea penalty. Nu e nicio explicație a arbitrului. Penalty clar. Nu înțeleg, ai VAR și stai trei minute. Poate erau trei puncte pentru noi. Nu neapărat aspectul acesta, dar contează mult.

Vreau ca echipa mea să joace un fotbal bun, ca să nu mai stăm la VAR. Doar am spus că am văzut clar la reluări la TV că e penalty. Noi suntem pe un drum bun. Am întâlnit echipă care a schimbat 15-20 de jucători. Sunt dezamăgit că nu am câștigat.

Mă plâng de VAR în speța respectivă. Se întâmplă, toată lumea poate să greșească. Trebuie să mergem să câștigăm meciul de la Ploiești. Băieții au făcut azi un meci bun”, a declarat Mihai Teja, la finalul meciului cu FC Argeș.