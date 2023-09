Ce le-a spus Pep Guardiola fobaliștilor săi la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, regretă că elevii săi nu au reuşit să profite de ocaziile numeroase pe care le-au avut pe parcursul primei reprize a meciului cu Steaua Roşie Belgrad (scor 3-1), disputat marţi seara în Liga Campionilor.

„Fotbalul este singurul sport în care statisticile nu contează. În precedentele două meciuri, nu ştiu câte ocazii am ratat. Băieţii au făcut eforturi incredibile, dar nu am fost capabili să marcăm.

Dar am fost consecvenţi şi până la urmă am câştigat meciul. Faptul că am avut 22 de şuturi pe poartă (în prima repriză), arată că am jucat foarte bine.

Este responsabilitatea băieţilor din faţă să marcheze goluri. Dacă am fi înscris două goluri mai devreme, ar fi fost complet diferit. Ca şi la meciul cu West Ham (sâmbătă, în campionatul Angliei – n.red.), am reuşit un joc magnific.

Am ratat, dar am putut crea un mare număr de ocazii. La pauză le-am spus: „Băieţi, nu putem spune că am jucat prost. Uitaţi de rezultat, suntem capabili să revenim, aşa că vedeţi-vă de joc, continuaţi să vă menţineţi poziţiile şi rămâneţi calmi’. Şi am reuşit”, a declarat Guardiola.

Steaua Roşie Belgrad a deschis scorul pe Etihad Stadium în finalul primei reprize, prin ghanezul Osman Bukari (45), însă deţinătoarea trofeului a întors rezultatul prin dubla campionului mondial argentinian Julian Alvarez (47, 60) şi golul spaniolului Rodri (73).