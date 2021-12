Ce mândrie pentru Narcis Răducan! Fiul său a reușit primul gol pentru CSA Steaua

Băiatul fostului fotbalist al roș-albaștrilor pare că îl urmează pe tatăl său, iar prima sa reușită pentru echipa lui Daniel Oprița a venit ca o mare satisfacție pentru Narcis Răducan!

Iustin Răducan, în vârstă de doar 16 ani, a jucat pentru CSA Steaua în amicalul câștigat, scor 3-0, împotriva celor de la Retezatul Hațeg. Tânărul fotbalist joacă pe postul de atacant, iar golul său a fost primit cu mult entuziasm de către tatăl său.

„El e foarte încântat că este testat de CSA Steaua. Nu aș putea să spun că e stelist pentru că eu am jucat și la Rapid și l-am educat să țină cu echipele la care am jucat eu. Nu are un comportament de suporter. Îi plac jucătorii de valoare. Poate sună mai frumos să zic că e stelist de mic, dar el doar iubește fotbalul”, a spus Narcis Răducan, conform Fanatik.

Daniel Oprița, despre fiul lui Narcis Răducan

„E un copil de perspectivă și se poate pe viitor să fie nevoie de el. E destul de mic pentru liga a doua”, a spus Daniel Oprița, antrenor CSA Steaua

Iustin Răducan pare totuși că l-a impresionat pe antrenorul roș-albaștrilor și se va pregăti în această iarnă cu cei de la CSA Steaua, după ce a marcat în duelul cu Retezatul Hațeg.