Ce medie a obținut David Popovici la Bacalaureat: ”Am început să învăţ din ce în ce mai mult!”

Campionul mondial la nataţie David Popovici a luat Bacalaureatul cu media 8,65. El a susţinut examenul de Bacalaureat pentru sportivii olimpici, la Vălenii de Munte.

“Sunt foarte mulţumit de rezultat şi mai ales uşurat. Pentru că pe măsură ce se apropia Bacalaureatul, am început să învăţ din ce în ce mai mult, să mă şi stresez din ce în ce mai mult, cum sunt sigur că au făcut toţi care au dat examenul acesta”, a declarat Popovici pentru gsp.ro.

“M-am străduit să le pun în balanţă şi am reuşit să încerc să nu las deoparte învăţatul pentru a mă concentra pe înot şi nici viceversa pentru că şi în viaţă în general nu e bine să te concentrezi doar pe un anumit lucru prea tare. E bine să ai mai multă varietate în viaţa ta. Mi-a făcut plăcere să învăţ. Având atât de multe antrenamente, nu sunt cel mai obişnuit cu cititul, cu învăţatul şi reţinutul şi mi-a plăcut. (…) Speram să iau peste opt şi am reuşit. Realitatea mi-a dovedit să fiu mai optimist şi să am mai multă încredere în forţele mele chiar şi pe acest plan. Consider că rezultatul pe care l-am avut reflectă perfect timpul acordat învăţatului. E o medie muncită!”, a mai afirmat el.

“Şi mama a terminat psihologia şi cred că de la ea am această înclinaţie. Vreau să aflu cât mai mult despre ce e în capul meu, ce proces se întâmplă în creierul fiecărei persoane. Vreau să învăţ cât mai mult despre asta, despre comportamentul uman. Mi-am ales a treia materie la BAC sociologia pentru că m-au atras pur şi simplu subiectele, m-au atras temele care se puneau în, discuţie, exerciţiile şi mi-am dat seama că asta mă pasionează şi asta aş vrea să fac şi pe viitor. Pe lângă înot şi în viitor, ceva care să aibă legătură cu psihologia, sociologia, pedagogia, aceste domenii mai mult umane, pentru că nu am fost niciodată destinat profilului real şi materiilor exacte. Şi mi-ar plăcea să învăţ cât mai mult despre oameni, pentru că oamenii sunt frumoşi”, a declarat sportivul.