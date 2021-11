Ce mesaj i-a transmis Gică Hagi lui Răzvan Burleanu în privința noului selecționer: „Două lucruri i-am spus!”

Tricolorii și-au mai trecut în cont o ratare a obiectivului, astfel că parcursul elevilor lui Mirel Rădoi din campania de calificare pentru Mondialul din Qatar a făcut ca România să privească din nou din fața televizoarelor un turneu final!

În mod cert, una dintre cele mai vehiculate variante pentru postul de selecționer al primei reprezentative a fost cea a lui Gică Hagi, iar Federația a făcut și primul pas în acest sens. În ciuda discuțiilor purtate, Burleanu a fost refuzat de „Rege”, deoarece acesta își dorește să continue proiectul inițiat în această vară la Farul Constanța.

Cu toate acestea, Hagi a fost pus să numească profilul ideal al viitorului selecționer al tricolorilor, dar liderul Generației de Aur a evitat să facă vreo nominalizare în acest sens. Tehnicianul în vârstă de 56 de ani crede însă că șefii FRF au de unde alege și a dezvăluit cele două lucruri pe care i le-a comunicat președintelui de la Casa Fotbalului.

”Eu să-i spun cum ar trebui să arate selecționerul? Cu ce drept să spun asta? I-am spus domnului președinte că România are antrenori foarte buni, are o generație bună. I-am spus că România are și o generație foarte bună, de viitor. Nu mi-am permis să-i propun vreun nume domnului președinte. Nu am această responsabilitate.

Nu comentez varianta selecționerului străin, nu vreau să întru în alte discuțîi. Eu mi-am spus părerea de față cu dânsul și v-am spus ce i-am transmis și lui, aceste două lucruri. Avem antrenori și jucători de perspectivă, cu care ne putem califica”, a spus Hagi, la Digi Sport.