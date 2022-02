Ce mutare ar fi fost! Gică Hagi a vrut să-l transfere pe Budescu. De ce n-a mai ajuns „Artistul” sub comanda „Regelui”

Gică Hagi (57 de ani) a susținut conferința de presă dinaintea jocului cu FC Voluntari, care va avea loc sâmbătă, 12 februarie, de la ora 14.00, în runda cu numărul 26 din Liga 1!

Constănțenii primesc vizita revelației din actualul sezon, însă Gică Hagi speră să găsească drumul victoriei după două jocuri fără succes. Înainte de înfruntarea directă, „Regele” a ținut să îl remarce pe Constantin Budescu, despre care a avut dor cuvinte de laudă.

Mai mult de atât, Hagi a dezvăluit că a fost primul antrenor din România care a pus ochii pe „Budi”, în perioada în care acesta evolua la Astra, în prima parte a carierei sale. Cu toate acestea însă, fostul decar al Generației de Aur nu l-a putut convinge pe „Magician” să i se alăture, din cauza faptului că niciodată nu a dispus de bani mulți, pentru a-și putea permite fotbaliști bine cotați.

„Budescu, dacă nu știți, sunt primul antrenor care l-a dorit de la Ploiești. Când era la Astra. El știe asta. Nu am putut să ajung la el pentru că este un jucător foarte valoros și niciodată n-am antrenat o echipă la care să am bani foarte mulți… să am un buget foarte mare și să iau jucători care au valoare și care au o cotă.

El are statutul lui și îi doresc în continuare să aibă baftă, să joace fotbal pentru că știe să o facă. E un decar veritabil care poate să îți facă diferența. A demonstrat-o când a avut un mediu și un anturaj bun. Îi urez baftă, dar mai puțin mâine. Să fie mai puțin inspirat”, a declarat Gică Hagi la o conferință de presă.