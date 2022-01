Ce mutare ar fi fost! MM Stoica, la doar un pas de rivala din Giulești: „Am contractul acasă”

Actualul manager general al celor de la FCSB a fost foarte aproape să ajungă la Rapid, însă totul a picat în ultimele momente!

MM Stoica a sosit la clubul patronat de Gigi Becali în urmă cu aproape două decenii, înainte ca afaceristul din Pipera să devină acționarul principal al echipei. MM a avut însă ocazia să facă pasul de la Oțelul Galați, formație pentru activase până la acea vreme, spre Rapid, unde era dorit de George Copos.

În cele din urmă însă, oficialul FCSB-ului nu a mai ajuns la formația de la Podul Grant, asta după ce Dinu Gheorghe, un personaj cu influență la acea vreme în tabăra giuleșteană, s-a opus venirii acestuia, pe motiv că Stoica era stelist. La puțină vreme după oferta din partea Rapidului, MM a fost abordat de Gigi Becali, astfel că a acceptat propunerea fără să stea pe gânduri.

”Am fost pe aproape de Rapid, înainte de Steaua. De două ori. Am contractul şi acum acasă. Draftul, ce scrisesem şi unde negociasem şi tăiase George (n.r. Copos), scrisese… cum dădea el mai greu, ceda mai greu, dar îl am şi acum. Scria frumos George, cu stiloul (n.r. râde).

Ştiu şi contractul pe care l-am avut la Steaua în 2002, mai mult de dublu câştigam la Rapid, dacă ar fi fost să… dar era gheaţa subţire. Am avut o discuţie atunci cu Dinu Gheorghe, nu mai era în club, dar avea influenţă şi i-am spus lui Victor Becali, <<băi, Victore, ăla îmi bagă strâmbe, fă o discuţie, vezi ce vrea>>.

Nu aveam încă cu Steaua nimic, nicio discuţie. <<Vreau să ştiu, dacă e împotriva mea, nu am nicio şansă>>. A vorbit Victor cu el, m-a sunat, a zis << nu te vrea, că eşti stelist>>. A doua zi dimineaţa m-a căutat Gigi şi a zis << nu vii la mine?>>. Dacă Dinu zicea să vin, probabil eram la Rapid. Încă nu venise oferta de la Steaua, acolo mergeam şi gratis”, a declarat MM Stoica, pentru Telekom Sport.