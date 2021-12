Ce nu-i plăcea lui Ianis Hagi să facă când era copil: ,,Eram ruşinos şi am renunţat repede”

Ianis Hagi nu are timp de vacanţă. În a doua zi de Crăciun, ,,fiul regelui” are meci cu Rangers, pe teren propriu, împotriva celor de la St. Mirren, în Premiership.

Înainte de un nu joc în Scoţia, Ianis Hagi s-a destăinuit. Acesta a mărturisit că în copilărie a renunţat la a mai merge cu colindul, pentru că era mai ruşinoş şi o băga pe sora sa la înaintare.

,,Când eram mic și mergeam cu colindul eram rușinos și am renunțat destul de repede. Nu am mai insistat când am văzut că nu sunt talentat. O lăsam pe sora mea mai în față.”, a declarat Ianis Hagi, pentru AS.ro.

Ianis Hagi recunoaşte că bunicii îi făceau toate poftele când era mic. Acesta abia aştepta să primească cadouri din partea lor.

,,Mereu ne surprindeau cu ceva nou. Era cadoul pe care an de an abia așteptam să îl deschidem.”, a precizat Ianis Hagi, pentru sursa citată.

La 23 de ani, Ianis Hagi se gândeşte deja şi la o familie. Acesta îşi doreşte să aibă cel puţin un copil.

,,Îmi doresc. Nu știu câți vor fi, dacă va fi doar unul sau vor fi mai mulți, sper să fie sănătoși.”, a mai declarat fotbalistul lui Rangers.