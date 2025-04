Ce obiectiv și-a fixat Vladimir Screciu la meciul cu FCSB

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formația FCSB, pe stadionul ‘Ion Oblemenco’, duminică, de la ora 21:00, într-o partidă din etapa a 4-a a Superligii.

Mijlocașul vrea ca partida să se joace cu casa închisă

Jucătorul Vladimir Screciu a declarat, vineri, într-o conferință de presă prilejuită de partida cu FCSB, din etapa a 4-a a play-off-lui, că echipa de fotbal Universitatea Craiova are ca obiectiv să nu piardă niciun punct în meciurile disputate pe teren propriu.

‘Suntem conștienți că ne așteaptă un meci destul de greu, cum sunt toate meciurile din campionat, dar avem avantajul de a juca acasă, cu un stadion plin. Pe această cale apelez la suporteri să fie alături de noi din primul minut până în ultimul minut. Atmosfera nu a fost una bună după eliminarea din cupă, doar că a doua zi am avut o ședință cu Mister și cred că mulți dintre noi am înțeles ceea ce voia să zică, dar pentru noi meciul de duminică este unul foarte important, trebuie să dăm uitării ce s-a întâmplat la Cluj. Ne-am refăcut foarte bine, toți jucătorii s-au recuperat și sunt nerăbdători pentru meciul de duminică. Nu e vorba de restart, e vorba că primele două etape le-am câștigat. Într-adevăr, la meciul de la Cluj am făcut o partidă mai puțin bună, dar acum urmează meciul de acasă, ceea ce pentru noi este foarte important. Avem un obiectiv, să nu lăsăm niciun punct să plece de pe terenul nostru’, a afirmat Vladimir Screciu.

Mijlocașul echipei oltene spune că își dorește ca partida cu FCSB să se joace cu casa închisă și să beneficieze din plin de sprijinul suporterilor proprii.

‘Sincer, mi-era dor de un meci cu casa închisă, pentru că în ultima perioadă n-am mai jucat cu sold-out pe stadionul ‘Ion Oblemenco’. Știu cum este să joci cu sold-out pe acest stadion, publicul este unul aparte, ne ajută foarte mult. Dar meciul ăsta este cu totul special, mai ales pentru ei, că știm ce rivalități sunt între aceste două echipe și suntem încrezători. Este o finală ca toate meciurile, pentru noi toate meciurile din play-off se caracterizează ca o finală. Am pierdut una, dar am câștigat două și acum vrem să o câștigăm pe următoarea, mai ales că jucăm acasă. Mai urmează încă șase, dar principalul obiectiv acum este meciul de duminică, adică încă o finală pentru noi care ne dorim să o câștigăm. Acum singurul obiectiv care ne-a mai rămas este să ne clasăm cât mai sus. Adică dacă putem să ne luptăm sus sau pentru locurile de Europa, dar pentru noi cel mai important lucru este să câștigăm fiecare meci în parte’, a adăugat Screciu.