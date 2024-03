Ce obiective și-a stabilit Darius Olaru pentru acest an

​Darius Olaru este la cel mai bun sezon din carieră în SuperLiga României, având marcate nu mai puțin de 14 goluri în tricoul celor de la FCSB, echipă care este pe primul loc în play-off.

Căpitanul FCSB-ului este în acest sezon al doilea cel mai important jucător al echipei, după Florinel Coman.

Darius Olaru a punctat de 14 ori în acest sezon de SuperLiga și este o variantă bună pentru linia mediană a echipei naționale de fotbal a României.

Mijlocașul de 26 de ani se află în cantonamentul tricolorilor, care urmează să dispute două partide amicale, cu Irlanda de Nord (22 martie) și Columbia (26 martie).

Aici, Olaru a oferit un interviu pentru FRF TV în care a transmis care sunt obiectivele sale pentru anul 2024, unul dintre acestea fiind cu adevărat îndrăzneț.

„Am un an al cifrelor foarte bun. Mi-am ajutat echipa cu multe goluri şi pase de gol. Mă bucură acest fapt. Finalul perfect de sezon ar fi să câştig campionatul şi să ajung într-o semifinală de EURO. Este presiune la EURO. Nu cred că s-a schimbat. L-am cunoscut la Mediaş, e la fel din prima zi. Îşi doreşte şi munceşte foarte mult pentru a-şi realiza visul. Cred că factorul principal a fost grupul.

Suntem aceeaşi jucători de la convocare la convocarea şi ne-a unit mai mult. Trebuie să fie un prim pas. Ştiam că am avut două turnee finale de U21 , ştiam că vor veni aceste generaţii din spate. Din Nicolae Stanciu aş lua calitatea de lider şi din Drăguşin aş lua ambiţia lui. Nu vreau să mă gândesc la startul sezonului viitor. Am o treabă de terminat la club şi acum am două meciuri la naţională şi trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru EURO”, a spus Darius Olaru.