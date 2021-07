Ce salariu are Xavier Pascual la Dinamo: „A avut o ofertă de 28.000 de euro pe lună din Germania!”

Câștigător al Ligii Campionilor în ultimul sezon, spaniolul Xavier Pascual a venit la Dinamo și speră să reușească cu formația din Ștefan cel Mare aceleași performanțe!

Unul dintre cei mai titrați tehnicieni ai momentului din handbalul masculin, Xavier Pascual, a surprins pe toată lumea în momentul în care a decis să plece de la Barcelona. Destinația a fost România, acolo unde a venit la Dinamo cu gândul de a face din „alb-roșii” o echipă de neînvins.

Cu toate acestea, antrenorul iberic a avut mai multe oferte înainte de a prelua banca „câinilor”, însă alegerea sa a fost într-un final Dinamo. Pascual ar mai fi primit propuneri, mult mai bune din punct de vedere financiar, însă a ales să vină în România și să câștige 15.000 de euro pe lună.

”Pascual mai avea contract cu gruparea catalană încă un an. În plus, datorită faptului că luase Liga în acest an, angajamentul antrenorului se prelungea automat două sezoane. Dar, după ce Juan Laporta a câștigat președinția la Barcelona, a venit cu o conducere nouă și la handbal. Pascual a fost despăgubit și așa a ajuns la Dinamo.

A avut oferte din țările arabe, dar nu s-a pus problema, a avut ofertă de la Aalborg, dar și de la Melsungen, o echipă din Germania care i-a propus un contract valabil 3 ani, cu 28.000 de euro pe lună și obiectiv titlul.

La Dinamo, va câștiga 10.000 de euro pe lună, dar din ianuarie va deveni și selecționer al României, după ce-i va expira contractul lui Rareș Fortuneanu. Va ajunge la 15.000 de euro, dar el nu la bani s-a gândit. A spus că vrea un nou îmceput”, a spus jurnalistul Costi Prună, potrivit Digi Sport.

Xavier Pascual are un CV impresionant, fiind unul dintre cei mai valoroși tehnicieni din ultimii 20 de ani. Spaniolul a cucerit de-a lungul carierei sale 61 de trofee și a câștigat de trei ori Liga Campionilor cu Barcelona, în 2012, 2015 și 2021.