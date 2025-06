Ce salariu va avea Cristi Chivu la Inter

Cristi Chivu va semna un contract valabil doi ani cu Inter.

Deși era așteptat să semneze prelungirea contractului cu Parma, Cristi Chivu a decis să o preia pe Inter, unde îl înlocuiește pe Simone Inzaghi, care a acceptat oferta lui Al-Hilal.

Dacă inițial s-a vehiculat că salariul lui Cristi Chivu la Inter va fi de două milioane de euro pe an, se pare că românul va fi plătit mai bine.

Potrivit Goal Italia, salariul lui Cristi Chivu va fi de 2,5 milioane de euro pe an. Dacă ar fi rămas la Parma, ar fi încasat 900.000 de euro anual, o creștere de 200.000 de euro față de contractul care se încheia pe 30 iunie.

⚫️🔵 Chivu will sign for Inter today ✍️

2 year contract worth €2.5M a season. His first training session will be on Monday.

(Goal Italia) pic.twitter.com/LLY52lsR7j

— Italian Football TV (@IFTVofficial) June 6, 2025