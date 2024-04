Ce spune Adrian Mutu despre relația cu jucătorii de la CFR Cluj

Adrian Mutu nu a stat pe gânduri şi a ieşit la atac, în cazul jucătorului care a văzut cartonaşul roşu la partida care s-a dovedit decisivă pentru postul lui Mutu pe banca CFR-ului.

Panagiotis Tachtsidis, veteranul grec din lotul celor de la CFR Cluj a văzut cartonaşul roşu în urma unei lovituri violente aplicate la nivelul feţei unui adversar. Acesta a fost trimis la vestiare chiar pe început de partidă, din minutul 10, „feroviarii” au rămas în zece oameni.

„Când te bate o echipă de Liga 2 la un asemenea scor, eu nu accept. E un rezultat care îţi pică greu, dar cel mai bine e să fii demn. Sper să fie ultimul din cariera mea de antrenor, dar cu siguranţă n-o să fie. Astfel de experienţe te fac să fii un antrenor mai bun.

Dacă s-a întâmplat ceva, se va afla, dar nu cred. De la CFR te aştepţi la o evoluţie precum cea de pe Giuleşti, chiar dacă Rapid nu a fost în cea mai bună formă, dar nu te aştepţi să piardă cu o echipă de Liga 2.

Toate au mers pe dos în seara aia, dar mi-e greu să cred. Am avut o relaţie foarte bună cu jucătorii, am fost corect din toate punctele de vedere, am încercat să iau cele mai corecte decizii pentru echipă. Lucrurile s-au văzut, echipa a jucat bine. Cu noi, Popescu, portarul Universităţii Craiova, a avut o zi senzaţională, a apărat tot ce se putea apăra, iar cu FCSB… Sunt zile şi zile.

Am intrat cu ei spre vestiare, dar am trecut pe lângă vestiar, nu am stat cu ei. Nu puteam să vorbesc, nu era cazul. Eram prea dezamăgit, decât să vorbească gura fără mine mai bine am lăsat să treacă seara. Cu Tachtsidis nu mai vreau să mă întâlnesc niciodată.

Un jucător la 33 de ani face greşeala aia după ce am discutat trei zile despre asta. Nu a făcut-o voit, dar atunci când vorbeşti cu un astfel de jucător să aibă un anumit comportament, să tragă echipa după el, nu mai sunt multe de vorbit.

Oricum e tardiv, decizia mea e luată, nu am venit la CFR pentru bani, ci să fac performanţă. Locui 1 nu era un obiectiv clar, locul doi şi Cupa României. Eram în obiectiv, puteam să rămân şi dacă încerca cineva să mă dea afară puteam să-mi duc contractul până la final, dar nu am făcut asta. Probabil doar am fi pus apă într-o ciorbă şi nu voiam să fac asta.”, a declarat Adrian Mutu, la Fanatik.