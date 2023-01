Ce spune Adrian Mutu după egalul cu U Cluj: ”A fost un teren greu!”

Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Rapid, în primul meci al etapei a 23-a din Superligă.

La finalul meciului, Adrian Mutu a oferit mai multe declarații.

”A fost un teren greu, dar cred că am avut ocaziile mai clare, deci mă nemulţumeşte cumva rezultatul. Am încercat să ne adaptăm, a fost un meci de luptă, care pe care, orice greşeală poate să coste ambele echipe. Cel mai important lucru, astăzi, este că toţi jucătorii au terminat meciul sănătoşi. Am tot grupul valid.

Am avut ocazii, am îndrăznit, ocazie imensă cu Dugandzic. Probabil ar fi marcat dacă terenul e mai bun. Pe un teren de genul ăsta, dacă rişti să te descoperi şi iei un gol, e aproape imposibil să mai revii. A fost strategie şi pe baza condiţiilor”, s spus Adrian Mutu, la Orange Sport.

„Săptămâna asta ajunge un jucător, o să-l vedeţi când o să-l prezinte clubul. Cred că avem un lot bun, suntem o nucă tare pentru toată lumea şi mentalitatea noastră e să mergem la câştig”, a spus „Briliantul”.