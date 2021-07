Ce spune Alin Petrache despre disputarea meciurilor de fotbal pe stadionul Arcul de Triumf: ,,Proiectul e al FRR”

Stadionul Arcul de Triumf a fost inaugurat, sâmbătă, cu meciul de rugby care s-a disputat între România şi Argentina, scor 17-24.

În tribunele noului stadion din Bucureşti au fost prezenţi nu mai puţin de 4.000 de spectatori. Pe noua casă a rugby-ului românesc şi-au anunţat şi cluburi din Liga 1 dorinţa de a evolua.

Alin Petrache, preşedintele FRR, spune că se pot disputa şi meciuri de fotbal pe noul stadion. Acesta declară că niciodată Federaţia Română de Rugby nu s-a împotrivit niciodată ca un meci de fotbal să se dispute pe stadionul Arcul de Triumf.

,,Nu ne-am împotrivit niciodată, chiar am discutat cu preşedintele FRF de a juca aici cu echipele naţionale de u20, u23, cu naţionala feminină, avem disponibilitate, suntem cu braţele deschise, suntem cei care am pus la dispoziţie FRF în 2013 aceste 3 terenuri în afară de Arena Naţionala, Arcul de Triumf tocmai pentru a organiza EURO 2020 care a fost un succes. Avem un merit, iar meritul e că am făcut acest stadion. Proiectul e al FRR şi sper să rămână aşa.”, a declarat Alin Petrache, potrivit Telekomsport.