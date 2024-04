Ce spune Bogdan Andone după ce a câștigat cu Dinamo: ”Am făcut un pas important azi!”

FC Botoșani a primit marți seară vizita celor de la Dinamo. Trupa moldavă s-a impus cu scorul de 2-1.

La finalul meciului, Bogdan Andone a oferit mai multe declarații.

Antrenorul moldovenilor a explicat cum a învins echipa bucureșteană.

”O victorie dramatică, dar importantă. Cea mai importantă este credința băieților în echipă. În alte meciuri am pierdut pe final, azi Dumnezeu ne-a dat punctele înapoi.

Nu vreau să mai discut subiectul ăsta (n.r. despre eliminarea sa din prima repriză), dar la noi nu prea poți să ai dialog cu arbitrii.

Le-am transmis (n.r. jucătorilor) că trebuie să avem multă răbdare, că trebuie să avem încredere să jucăm până la fluierul final al arbitrului.

Mă bucur pentru Mailat că are trei goluri în trei meciuri. Am făcut un pas important azi. Suntem obișnuiți cu presiunea asta. Am spus-o, am încercat să nu pun eu presiune pe băieți.

Atmosfera a fost extraordinară. Le mulțumesc suporterilor. Le dau încredere jucătorilor. Îi rog să vină și la meciul de la Ploiești”, a spus Bogdan Andone, la finalul meciului cu FC Botoșani.