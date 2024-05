Ce spune Costel Gâlcă după victoria cu Sepsi: ”Am spus că am venit să lupt pentru locul doi!”

Universitatea Craiova a învins sâmbătă, scor 3-2, pe Sepsi.

La finalul meciului, Costel Gâlcă a oferit mai multe declarații.

Antrenorul a vorbit despre ultimul meci al sezonului din play-off.

”Era normal să fac schimbări la pauză, pentru că nici nu puteam să ținem de meci și nu puteam să ajungem la poarta adversă.

La această echipă au fost mai mulți antrenori, iar jucătorii se adaptează la cerințele fiecăruia. Cu siguranță vom fi mai constanți în anul următor.

Mă gândeam doar la meciul nostru înaintea etapei. Am vrut să facem un meci bun. E greu când stai la mâna altora.

Am spus că am venit să lupt pentru locul doi, normal că regret mult faptul că nu am reușit să ne atingem obiectivul.

Bana e un jucător foarte vertical, letal, să zic așa. Îmi doresc ca și ceilalți jucători din academie să fac pasul către echipa mare, acum este un exemplu pentru ei.

Cu siguranță că jucătorii vor avea șansa să demonstreze. Unii au timp de adaptare, iar oricine poate intra în echipă.

În acest moment, mă gândesc doar la echipa mea, să vedem cum putem să recuperăm jucătorii pentru meciul cu învingătoarea dintre Oțelul și ”U” Cluj”, a spus Gâlcă.