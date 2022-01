Ce spune Edi Iordănescu despre implicarea politicului în numirea sa la naţională: ,,Se mai fac şi lucruri bune”

Edi Iordănescu este oficial noul selecţioner al României. Acesta a fost prezentat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă.

După ce s-a discutat de mai multe ori despre implicare politicului în numirea sa la echipa naţională, tehnicianul a ţinut să lămurească acest aspect. Acesta consideră că este o jignire o astfel de remarcă la adresa sa. Glumind, acesta spune că dacă politicul s-ar fi implicat, înseamnă că ar fi făcut şi lucruri bune pentru fotbalul românesc.

,,Am fost susținut de americani. E bine că ați deschis acest subiect, cred că putem să-l închidem odată pentru totdeauna. În 12 ani am fost activ, am fost implicat în mai multe proiecte. Cred că în acești 12 ani, puterea politică s-a schimbat de cel puțin 20 de ori. Nu cred că cineva a făcut o pasiune pentru mine, consider că cine a spus asta îmi aduce un afront important în ceea ce înseamnă munca mea.

Toate echipele pe care le-am preluat au mers în sus, chiar dacă au fost cazuri când nu am dus la capăt un proiect. Cred că cine susține acest lucru este lipsit de logică elementară sau este doar rău intenționat. Dacă politicul s-ar fi implicat, înseamnă că mai face și lucruri bune.”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Edi Iordănescu și-a ales staff-ul! Cine va face parte din echipa noului selecționer al României

Potrivit informațiilor Pro Sport, Iordănescu jr. și-a alcătuit staff-ul tehnic de pe banca României. Acesta îi va avea secunzi pe Florin Constantinovici și Alexandru Radu, ultimul menționat fiind omul de încredere al noului selecționer. Totodată, antrenorul cu portarii va fi Leontin Toader, iar preparator fizic va fi Horia Baciu, cel care a lucrat și cu Mirel Rădoi.

Edi Iordănescu a antrenat-o ultima dată pe FCSB. Și-a reziliat contractul cu vicecampioana, la mijlocul lunii noiembrie. A avut un bilanț de 11 partide (8 victorii, 2 egaluri, o înfrângere). De-a lungul carierei, a mai antrenat la Fortuna Brazi, FCM Tg. Mureș, Pandurii, Astra, CFR Cluj, Gaz Metan și ȚSKA Sofia.

Iordănescu Jr. va debuta pe banca echipei naţionale a României în luna martie, când ,,tricolorii” vor disputa două meciuri de pregătire cu Grecia și Israel. În luna iunie, prima reprezentativă va debuta la cea de-a treia ediţie a Ligii Naţiunilor.

Programul meciurilor României în 2022, în Liga Națiunilor:

4 iunie 2022: Muntenegru – ROMÂNIA (ora 21:45)

7 iunie 2022: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (ora 21:45)

11 iunie 2022: ROMÂNIA – Finlanda (ora 21:45)

14 iunie 2022: ROMÂNIA – Muntenegru (ora 21:45)

23 septembrie 2022: Finlanda – ROMÂNIA (ora 21:45)

26 septembrie 2022: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina (ora 21:45)