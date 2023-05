Ce spune Gică Popescu despre criza de nervi a lui Dan Petrescu

Președintele Farului Constanța, Gică Popescu, a vorbit despre criza de nervi pe care a făcut-o fostul său coleg de națională, Dan Petrescu, după ce a învins CFR Cluj pe Gruia.

Dan Petrescu a făcut o criză de nervi după meci și s-a certat cu oficiali și jucători ai Farului.

„Probabil că nu ne cunoaşteţi pe mine şi pe Gică (n.r. Hagi). Am venit aici să ne respectăm blazonul de campioni.

Din păcate, înaintea meciului credeam că ne va fi foarte greu pentru că aveam foarte mulţi accidentaţi. Ne bucurăm foarte mult că jucătorii de azi au ajutat la păstrarea zvonului.

Toate aceste zvonuri de dinaintea meciului n-au făcut altceva decât să ne ambiţioneze şi să încercăm să obţinem un rezultat pozitiv. Noi am jucat tot acest sezon pentru noi.

Era normal să venim la CFR şi să facem un joc bun. Ne bucurăm că am câştigat. Ce s-a întâmplat cu Craiova, cu CFR nu e treaba noastră.

Nu ştiu care a fost reacţia lui Dan. Am înţeles că era supărat pentru că am venit să jucăm aşa cum am făcut-o.

El ne ştie foarte bine, mai bine decât oricare dintre dumneavoastră, pentru că am jucat atâţia ani împreună şi nu cred că ar fi trebuit să se aştepte la altceva”, a declarat Gică Popescu, după meci.