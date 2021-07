Ce spune Gigi Becali despre venirea lui Miculescu la FCSB: ,,Aşa l-am luat şi pe Man”

FCSB a făcut spectacol în ultimul meci pe care l-a disputat în Liga 1, scor 4-1 contra rivalilor la titlu de la CS U Craiova.

Deşi echipa a punctat foarte bine pe faza ofensivă, Gigi Becali a anunţat după meci că vrea să mai aducă la echipa sa încă un jucător de profil ofensiv.

David Miculescu de la UTA Arad este fotbalistul pe care patronul FCSB a pus ochii. Acesta spune că de şase luni de zile a vrut să-l achiziţioneze.

,,De unde l-ați ghicit? E și frumos… Așa l-am luat pe Man. Și pe Nedelcu la fel, doar că la el nu s-a legat. E frumos, înalt, are o aliură de fotbalist. De vreo șase luni – un an am vrut să-l iau, acum am acționat. El mai are încă un an jumătate contract. Dacă nu-l dau, o să-l iau gratis.”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.