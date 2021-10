Ce spune Leo Grozavu, despre posibilitatea să antreneze FC U Craiova 1948

Antrenorul Leo Grozavu s-a despărțit de Sepsi Sf. Gheorghe, după mai multe rezultate slabe. Tehnicianul a vorbit despre despărțirea de echipa covăsneană.

„Nu, nu am fost căutat de nimeni de la Craiova. E o pauză bine venită și pentru mine, atât psihic, cât și fizic. Din păcate nu am putut să ne ținem de strategia pe care o discutasem, din motive mai mult sau mai puțin obiective.

Asta e, asta a fost. Cred că am fost tot ce am putut omenește cu tot ceea ce am avut la dispoziție. Nu e ușor, cred că lotul e foarte restrâns numeric, coroborat cu accidentările. Știu că e un oraș care respiră fotbal, prin ambele echipe, ambiții mari, condiții foarte bune„, a spus fostul antrenor de la Sepsi.

„Am avut mână liberă, dar știți cum e, când nu te ajută rezultatele, nu ai ce face. Îmi doream jucători care cred în ceea ce fac, cred în ceea ce spun. S-a și dovedit că din momentul în care acei jucători au fost îndepărtați am bătut la Constanța și am scos un egal în campionat. A trecut un ciclu, știți cum e, după doi ani, oamenii se mai plictisesc de tine.

Eu am avut o discuție foarte directă cu domnul Dioszegy și mi-a spus că nu poate oferi mai mult față de momentul actual. Eu sunt un tip pretențios ca antrenor și-mi doresc mai mult. Cred că apogeul a fost atins anul trecut și cu mai multă șansă cred că puteam să terminăm campionatul pe locul 2„, a adăugat Leo Grozavu, la Digisport.