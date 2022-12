Ce spune Leo Strizu după ce Gigi Becali a anunțat că nu este mulțumit de FCSB: ”Decizia patronului este cea mai importantă!”

Leo Strizu este antrenorul cu licența PRO.

Antrenorul a vorbit după ce Becali a criticat jocul echipei.

„Nu am apucat să vorbesc cu patronul. Decizia patronului este cea mai importantă, dar eu am spus ca nou-venit în acest colectiv că ceea ce am văzut la antrenamente și la meciul cu Botoșani îmi dă mari speranțe că se pot termina foarte bine aceste ultime etape. Acest lot va arăta foarte bine și se va forma o echipă care va face ambele faze”, a spus Leo Strizu.

Ce spunea Becali

”Eu sunt mulţumit de victorie, dar nu sunt mulţumit de cum a jucat echipa. La ora asta, vreau să terminăm pe locul 3 în acest an, eu asta îmi doresc acum. Iar asta înseamnă să câştigăm toate meciurile.

Nu sunt mulţumit de joc, pentru că eu vreau victorii clare, nu vreau să se apropie adversarul de poarta noastră”, a spus Gigi Becali la Pro Arena.