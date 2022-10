Ce spune Marko Dugandzic după ce a marcat din penalty în poarta fostei echipe: „Am simțit contact și am căzut!”

Rapid a obținut o victorie importantă duminică seară. Trupa lui Adi Mutu s-a impus cu 2-1 în fața celor de la CFR. Marko Dugandzic, marcatorul golului decisiv, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, fostul jucător al campioanei României, a explicat faza de la cel de-al 2-lea penalty, cel transformat cu succes chiar de el.

„Am simțit contact și am căzut!”

„A fost un meci special pentru că am jucat împotriva fostei echipe la care am fost 7 luni și împotriva prietenilor. A fost special pentru mine și am fost și mai motivat. Sunt foarte fericit pentru că am câștigat și pentru că a marcat.

Nu am văzut faza penalty-ului. Am simțit contact și am căzut. Am oprit mingea și am vrut să mă duc spre poartă. Am simțit contact și am căzut. Arbitrul și cei din camera VAR au decis că e penalty.

Eu nu am văzut reluarea, dar e greu pentru un fundaș să recunoască că a făcut penalty. Dar nu vreau să comentez arbitrajul. Avem VAR. Dacă au zis că e penalty, înseamnă că e penalty.

Am vrut să execut eu. Scuffet mă cunoaște și am încercat să bat diferit. Dacă eram pe teren, tot eu băteam îl executam și pe primul”, a declarat Marko Dugandzic, după victoria cu CFR Cluj.