Ce spune Miodrag Belodedici despre lupta la titlu în Liga 1: „FCSB și CFR Cluj sunt în cursă!”

Liga 1 se află momentan în pauză din cauza meciurilor echipelor naționale. Primele 3 formații din fruntea clasamentului sunt FCSB, CFR Cluj și Rapid.

Miodrag Belodedici, fostul mare internațional român, a vorbit despre lupta la titlu. Iată ce a spus despre echipele de pe podium.

„FCSB și CFR Cluj sunt în cursă!”

„FCSB și CFR Cluj sunt în cursă, apoi mai e Rapid care mai are coborâșuri, dar ar putea fi în luptă. Nu știu să aibă vreuna vreun plus. Niciuna nu are constanță, să fie sigură. Sunt meciuri ce le pierd, altele le câștigă”, a declarat Belodedici, pentru GSP.ro.

„Avem talente, le ridicăm în sus și nu sunt la echipa națională!”

„Îmi place de Hagi, dar de tatăl… Nu vreau să zic… Sunt mai mulți talentați la echipa națională, dar trebuie să demonstreze la fiecare meci. Avem talente, le ridicăm în sus și nu sunt la echipa națională. Acolo trebuie să arate ce pot, că de acolo se urcă!”, a mai spus fostul internațional român, conform sursei.