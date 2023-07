Ce spune Nicolae Dică după ce a bătut palma cu Adrian Mititelu: ”E clar că ne dorim să fim în primele 6!”

Clubul FC Universitatea Craiova 1948 a anunţat că a ajuns la un acord cu Nicolae Dică pentru preluarea funcţiei de antrenor principal.

După ce a semnat, Nicolae Dică după ce oferit mai multe declarații.

”Am venit cu mare drag la FCU. Mi-am dorit să antrenez această echipă pentru că văd în ea un lot foarte bun pentru Liga 1. Îmi doresc să facem performanță. Sunt condiții foarte bune, lotul este bun, d-asta am ales să vin la FCU.

Discuțiile avute azi cu domnu Mititelu mi-au dat încredere. Mi-a dat libertate să fac totul la această echipă. Asta nu înseamnă că nu voi avea comunicare cu dânsul. Eu comunic, îmi place să spun ce am de spus. Am mare încredere în ceea ce putem să facem. A trecut doar o etapă și cu siguranță vom arăta mai bine în viitor.

M-a sunat cineva din club azi dimineață. Am venit la Craiova, am avut această întâlnire de câteva ore. I-am spus dânsului ce îmi doresc să fac și a fost de acord. I-am spus cum văd fotbalul, ce vreau de la acești jucători. Important este ca și atunci când pierzi să ieși cu capul sus de pe teren. Dânsul mi-a spus că am libertate totală să fac.

E clar că ne dorim să fim în primele 6. Întotdeauna mi-am dorit să fiu sus. Vreau performanță, iar acest lot și aceste condiții mă obligă să fac performanță”, a spus Nicolae Dică.