Ce spune Omrani după ce a marcat pentru FCSB: ”A fost greu să revin la 100% după 5 luni de pauză!”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică, în deplasare, formaţia sibiană FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii.

La finalul meciului, Omrani a oferit mai multe declarații.

”Sunt foarte fericit că am dat gol, dar cea mai importantă e victoria. A fost un meci complicat, Hermannstadt e o echipă foarte bună. Am vorbit cu Pintilii, mi-a zis că trebuie să intru să fac diferența. Am intrat, am dat gol și sunt foarte fericit pentru echipă, pentru mine.

A fost greu să revin la 100% după 5 luni de pauză, acum am făcut cantonament foarte bun, am alergat foarte mult și mă simt mai bine. Am demonstrat pe teren și sper să continui așa. Pentru mine, cea mai importantă e echipa. Am slăbit, normal. Am pierdut multe kilograme, mă simt mai bine.

Toată lumea știe. Am jucat un joc cu Edjouma, l-am bătut de 5 ori înainte de meci, de aia am ridicat cinci degete după gol și am făcut semn spre el”, a declarat Omrani.