Ce spune Ovidiu Burcă despre strategia pe care Dinamo a mizat, după promovare

Dinamo a fost învinsă de FCSB cu 1-0, iar la conferință de după meci, antrenorul „câinilor”, Ovidiu Burcă, a fost întrebat despre strategia pe care clubul a mizat după promovare.

„În momentul în care începuserăm să avem rezultate, vorbeați despre niște jucători pe care îi vedeați în anturajul echipei naționale, făcuserăți niște analize despre unii jucători care au confirmat…

În momentul în care am început să pierdem, nimic nu mai e bun. Dați-mi voie să cred că n-a fost totul făcut greșit!

Pe de altă parte, trebuie să vedeți foarte clar când am început, cum am adus jucătorii, pe cine am mai putut să aducem. Lucrurile par foarte simple. Atunci când îți permiți să investești, lucrurile sunt mai simplu de rezolvat.

Noi avem jucătorii pe care ni-i permitem, la 5.000, 7.000, 8.000 de euro, jucători liberi de contract”, a afirmat tehnicianul dinamovist.

Antrenorul Ovidiu Burcă a mai spus că nu e ușor să aduni 20 de jucători și nu vrea să vorbească acum despre „liste negre”.

„Nu vreau să fac niciun fel de analiză publică… Păi, ce să facem? Mai avem niște meciuri, nu pot să mă apuc să vorbesc urât despre niște jucători care trebuie să intre în teren și să câștige următorul meci.

Îi respect foarte mult pe jucători, îi susțin, le acord încredere, dar e clar că va veni un moment în care se va trage o linie. Începând cu mine! Apoi, și cu ei, fiindcă Dinamo nu stă după nimeni. Nici după mine, nici după ei. (…)

Nouă nu e ușor nici să adunăm 20 de jucători, deci de ce am vorbi acum despre liste negre, despre îndepărtări de jucători? Le-am spus tuturor după meciul de la Craiova că avem o lună să demonstrăm cu toții, în frunte cu mine, că merităm să mergem mai departe. ”, a comentat Burcă.