Ce tactică vrea să folosească Dică pentru a recupera punctele în Liga 1: ”De multe ori ne-a reuşit treaba asta, în Europa, în campionat e diferit”

FCSB nu are evoluții deloc bune în Superligă. Dică a dezvăluit ce are de gând să facă pentru a recupera deficitul de puncte.

”M-am gândit la treaba asta. Da, normal, să fim mai precauţi. Antrenând treaba asta, cum am făcut în Europa, în Europa am făcut-o. Am stat în zona medie, cu atacantul la mijlocul terenului. De multe ori ne-a reuşit treaba asta, în Europa, în campionat e diferit”, a declarat Dică, în direct, la Orange Sport.

Declarații lui Becali:

”Ce pot face? Nu am ce face, nu ştiu ce să zic. Am încredere că îşi va reveni echipa, o să ne axăm mai mult pe campionat, jucătorii care sunt principali vor juca în campionat şi să câştigăm 6-7 meciuri la rând, aşa a mai fost o dată, am câştigat 10 meciuri la rând parcă”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.