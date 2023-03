Ce trebuie să facă Edjouma ca să fie titluar la FCSB! Gigi Becali a ordonat: „E nevoie de el!”

Malcom Edjouma este cel mai în formă jucător din Liga 1. Mijlocașul francez a ajuns la 8 goluri în acest sezon.

Gigi Becali, patronul echipei, a vorbit despre prestațiile lui Edjouma. Iată ce a spus despre postul de titular.

„E nevoie de el!”

„Edjouma, ca să joace din primul minut, trebuie să joace repede și să nu dribleze la mijlocul terenului, să piardă mingea. El marchează, dar când trebuie să ținem de rezultat, trebuie să joace altul, care nu driblează la mijlocul terenului. I-a zis MM “Joci repede, dacă vrei să joci!”.

Să nu se supere cei de la Petrolul. Am zis: eu consider că e un meci mai slab cu Petrolul. Și pentru că jucăm din trei în trei zile, asta a fost strategia. Așa am gândit.

Ați văzut, s-au făcut cinci schimbări în meci, am zis să joace alții. Să joace Tavi Popescu și Coman, apoi o să joace Edjouma titular. Așa a fost strategia făcută. Duminică joacă Edjouma.

Îmi place mult de Edjouma, e fotbalist adevărat. Dar e nevoie de el când e 0-0, 1-1, nu când e 2-0. Nu avem nevoie de golul trei. Noi nu știm să jucam când avem două goluri diferență. Hai să ținem de rezultat, jucați, mă, cu Târnovanu! Noi nu știm asta”, a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport.