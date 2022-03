Cel mai bun italian în 2021 se simte vinovat pentru ratarea Mondialului: „Mă vor bântui toată viața, din păcate”

Jorginho a fost în topul anchetelor importante de la sfârșitul anului trecut, performanțele sale fiind apreciate de cei care i-au acordat votul pentru cel mai bun fotbalist al lumii.

Dacă în 2021, brazilianul naturalizat a reușit să câștige titlul continental cu naționala țării sale, visul său de a deveni și campion mondial s-a frânt aseară după ce Italia a pierdut surprinzător barajul cu Macedonia de Nord. Mijlocașul are pe conștiință acest eșec dureros. Squadra Azzurra a terminat a doua în grupa preliminară după Elveția, cele două remizând în ambele dueluri directe. În fiecare dintre aceste partide, Jorginho a ratat câte un penalty!

„Este dificil de explicat, este dificil să găsesc răspunsuri. Doare, doare foarte rău. Ne-am creat multe ocazii, am dominat partida, dar nu am reușit să finalizăm. Este realitatea pe care trebuie s-o acceptăm. Mereu am etalat un joc bun, dar în ultimele meciuri am avut probleme în fața porții.

Sincer, este greu să acceptăm adevărul. Mă doare când mă gândesc la cele două penalty-uri ratate. Încă mă gândesc la ele și mă vor bântui toată viața, din păcate. Faptul că nu ai reușit să îți ajuți echipa în două rânduri cântărește greu pe umerii tăi. Oamenii ne spun să ținem capul sus și să mergem mai departe, dar este greu”, a spus fotbalistul lui Chelsea pentru gazetta.it.

Lui Giorgio Chiellini nu îi vine să creadă că în mai puțin de un an imaginea naționalei italiene s-a schimbat radical. De la statutul de campioană europeană la cea de necalificată la Cupa Mondială.

„Suntem devastați, plătim pentru greșelile din ultimele luni. Este o mare dezamăgire, dar sunt mândru de colegii mei. Am jucat bine, numai golul ne-a lipsit. Nu am fost prezenți în joc. Suntem căzuți, nici nu-mi mai găsesc cuvintele. Va rămâne un mare gol pentru noi. Sperăm să continuăm cu Robeto Mancini, este esențial pentru această națională, și să ne ridicăm, așa cum am făcut-o și înainte de Campionatul European”, a comentat fundașul de 37 de ani pentru RAI.