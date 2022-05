Cel mai longeviv antrenor din Liga 1 se destăinuie: „La Rapid m-am simțit cel mai bine”

Cristiano Bergodi este cel mai longeviv antrenor străin din Liga 1. A ajuns în România în 2005 și timp de șapte sezoane a pregătit 8 echipe. „Rapid este una dintre echipele unde m-am simțit cel mai bine”, a recunoscut tehnicianul italian.

Cristiano Bergodi a avut parte de statisfacții mari la toate echipele pe care le-a pregătit

Prima echipă antrenată de Cristiano Bergodi în România a fost FC Național, în sezonul 2005/2006. „În toate echipele unde am fost și am antrenat, și sunt multe, am avut parte de satisfacții mari.

Bucuria mea este că am fost respectat de toți fanii echipelor unde am lucrat cât am putut eu mai bine.

E clar că Rapid este una dintre echipele unde m-am simțit cel mai bine, dar, repet: nu pot să uit toate echipele la care am antrenat și toate experiențele frumoase trăite alături de acestea.

Mi-am găsit, aici în România, identitatea mea ca antrenor și sunt rescunoscător tuturor celor cu care am colaborat și în general pentru ce mi-a dat fotbalul românesc”, a declarat Bergodi pentru eurosport.ro.

Cristiano Bergodi atrage atenția că au dispărut echipele cu personalitate

Italianul a fost rugat să facă o comparație între fotbalul românesc din 2005 și cel de acum. „În 2005, toate echipele mari erau puternice! Dinamo, Steaua și Rapid aveau jucători mari, cu personalitate. Sunt lucruri care acum au dispărut.

Calitatea echipelor era mult mai ridicată și erau amtrenori mai buni ca Olăroiu, Petrescu, Zenga, Mulțescu, la Sportul Studențesc, Lucescu junior, Pițurcă la națională, Hagi la Timișoara, dar și alții.

Acum infrastructura este mult mai bună și modul de prezentare a fotbalului este mult mai potrivit, cu transmisiuni 24 de ore pe zi la tv.

Înainte, fotbalul nu era atât de vizibil în mass media. Din punct de vedere tehnic, probabil cel mai mult de lucru este la nivel de juniori. Sunt fotbaliști tineri foarte interesanți, dar e nevoie și de antrenori buni pentru ei, care să aibă salarii conforme cu performanțele lor.

De asemenea, oamenii din jurul fotbalului ar trebui să devină un exemplu. Cursurile din cadrul Federației ar trebui să ajute Directorii Sportivi și Managerii să aibă un dialog constructiv cu antrenorii pentru a înțelege mai bine nevoile acestora.

Scoutingul trebuie să facă parte din organigrama oricărui club și sunt sigur că în acest mod puștii de viitor, fotbaliști buni pot fi găsiți și îndrumați mai eficient”, a mai spus el.

Cristiano Bergodi a fost surprins plăcut că românii l-au adoptat imediat

Tehnicianul italian a spus și care sunt lucrurile care îi plac în România. „Îmi plac orașele unde am lucrat. Spre exemplu, Cluj este un oraș foarte frumos, Bucureștiul s-a dezvoltat foarte mult în raport cu ce am găsit în 2005, Iașiul este un alt oraș fantastic cu catedrala Sf. Parascheva în stil resnacentist italian.

În plus, îmi place respectul arătat de oameni. Românii sunt oameni calzi și m-au adoptat rapid, ceea m-a surprins. Mâncarea imi place foarte mult. Faimoasa ‘caterincă’ între jucători, dar și între oamenii normali este foarte molipsitoare și simpatică”, a recunoscut Bergodi.

Cristiano Bergodi nu-și aduce aminte cu plăcere de perioada petrecută la FC Voluntari

Tehnicianul italian a recunoscut că a trecut printr-o situație dificilă la FC Voluntari, în al doilea sezon, după ce a salvat echipa dde la retrogradare.

„Clubul mi-a pus în fața un obiectiv mult mai mare, după ce a vândut cei mai importanți jucători, care aveau cotă de piață. Nu li s-au găsit înlocuitori, iar în acest cazuri lipsa de răbdare face ca transferurile să nu fie cele potrivite.

A urmat o primă parte a sezonului mai degrabă slabă, unde echipa juca frumos, dar nu obținea rezultate. O experiență negativă care m-a făcut mai bun și care trebuie pusă într-un context general al carierei mele. Vreau tot timpul să învăț din experiențe”, a precizat el.

Rapidistul Cristian Săpunaru deschide top-ul jucătorilor antrenați de Cristiano Bergodi

În ceea ce privește jucătorii antrenați de-a lungul timpului, tehnicianul italian i-a pus pe primele două locuri pe Cristian Săpunaru și Ciprian Deac. Dar a ales „variantele tinere” ale actualilor fotbaliști.

Al treilea în acest clasament este Bogdan Stancu din perioada în care juca la Steaua (actuala FCSB). Top 5 este închis de doi jucători ai Universității Craiova de acum 2 ani, Valentin Mihăilă și Alexandru Cicâldău.

„Nu știu ce va fi în perioada următoare. Sper să pot termina acest sezon cât mai sus cu Sepsi pentru a construi, cu mai multe luni de muncă, o nouă echipă. Aceasta trebuie să bucure publicul cu evoluții spectaculoase și să răsplătească încrederea patronului.

Dorința mea este să munesc în continuare în România și pentru asta trebuie să-i mulțumesc prietenului meu Renzo Rossi, care în îndepărtatul an 2005 m-a adus la FC Național”, a mai spus Cristiano Bergodi.

Ștefan Radu înseamnă foarte mult pentru Lazio, garantează Cristiano Bergodi

Tehnicianul italian s-a referit și la jucătorul român al lui Lazio, Ștefan Radu. „El înseamnă foarte mult pentru Lazio! El este un lider al vestiarului și a depășit nume uriașe din istoria clubului la număr de meciuri jucate în tricoul biancoceleste.

Porecla dată la Roma, ‘Boss’, spune foarte multe despre felul în care este tratat de către club. Cred că va rămâne mult timp la Roma și va mai juca cel puțin un an la Lazio.

Eu am jucat 7 ani la Lazio și știu ce înseamnă să joci mult timp pentru o echipă de acest calibru, așa cum a făcut și Radu. Cred că a găsit atmosfera perfectă de a se dezvolta ca fotbalist, dar și ca om.

Sunt sigur că a avut motive serioase de a refuza convocarea la naționala României. Eu, personal, nu aș fi renunțat la echipa mea națională. Probabil nu s-a simțit apreciat, așa cum vedea că se întâmplă la Lazio. Motivele le știe cel mai bine Radu”, a încheiat italianul.

În prezent, Cristiano Bergodi antrenează Sepsi și tocmai și-a prelungit contractul și pentru sezonul viitor.