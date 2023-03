Cel mai rapid hat-trick din istoria Ligue 1 a fost realizat de un belgian: „Cred că este o performanță decentă”

Lois Openda, atacantul belgian al echipei franceze Lens, a realizat un hat-trick cu Clermont într-un interval de 4 minute și 30 de secunde.

Lois Openda este autorul celui mai rapid hat-trick din istoria Ligue 1

Lens a jucat duminică pe terenul lui Clermont, în Etapa a 27-a a primei ligi franceze. Atacantul belgian al oaspeților, Lois Openda, a avut nevoie de 4 minute și 30 de minute pentru a intra în istoria Ligue 1.

Fără gol marcat din 11 ianuarie, el a înscris în minutele 31, 34 și 35, profitând de fiecare dată de greșelile din apărarea gazdelor. Mai mult, în minutul 76 i-a pasat decisiv lui Alexis Claude-Maurice, care a dus scorul la 0-4.

„Sunt foarte mândru de ceea ce am arătat ca echipă. Am venit cu intenția de a câștiga. Știam foarte bine că nu va fi ușor să jucăm la ora 13:00 (n.r. – cea locală), dar am reușit să luăm trei puncte.

Am marcat un hat-trick și am oferit o pasă decisivă. Cred că este o performanță destul de decentă! Sunt mândru de mine și de echipă”, a declarat el după meci, potrivit RMC Sport.

Lois Openda devine al treilea jucător din istorie care a marcat un hat-trick în cinci minute în Ligue 1, după Michel Margottin în februarie 1967 și a lui Matt Moussillou, în 2005. Acesta marcase în 5 minute și 35 de secunde, recordul lui fiind depășit de belgian.