Cele două variante pentru înlocuirea lui Vlad Dascălu la JO 2024

Ede Molnar şi Patrick Pescaru sunt cele două variante dintre care se va alege înlocuitorul lui Vlad Dascălu în proba de cross country olympic (XCO).

România are asigurat un loc în proba de mountain bike XCO la Paris 2024, care urma să fie atribuit lui Vlad Dascălu, campion european în 2023 şi clasat pe locul cinci la Mondialele de anul trecut.

UCI a anunţat însă marţi seara suspendarea pe 17 luni a lui Dascălu pentru încălcarea regulilor antidoping, respectiv trei abateri la declararea locaţiei într-un interval de 12 luni.

„S-au făcut deja înscrierile la mountain bike, conform procedurilor lansate de Comitetul Olimpic Sportiv Român, şi s-au făcut acreditările pentru Jocurile Olimpice.

Acreditările pentru un lot extins, urmând ca federaţia să decidă componenţa acestuia şi după încheierea procesului de calificare să-l comunice COSR pentru definitivarea listei.

Noi am urmat procedurile solicitate de COSR şi componenţa lotului a fost comunicată acum ceva vreme. Calificările la MTB se termină joi 23 mai.

Noi aşteptăm şi îndrumările partenerilor noştri de la COSR, pentru că aici lucrăm în echipă, şi vom lua decizia de comun acord cu privire la cum vom proceda în consecinţă de cauză.

Nu cred că se pune problema unui reprezentant al nostru la MTB, pentru că noi am lucrat şi în paralel. Pe lângă calificarea directă pe care a adus-o Vlad prin locul său cinci la Campionatul Mondial de anul trecut, noi am avut şi un plan de rezervă şi am continuat să strângem puncte pentru calificare.

Lotul olimpic în acest moment, care este afişat şi pe site-ul UCI, numără trei sportivi: Vlad Dascălu, Ede Molnar şi Patrick Pescaru. Dacă Vlad va fi suspendat în acea perioadă a JO 2024, mai rămân doi sportivi în lotul olimpic de MTB, care au şi punctat pentru această calificare: Patrick Pescaru şi Ede Molnar”, a explicat Cătălin Sprinceană, pentru AGERPRES.

Molnar este campion european de mountain bike la cross country eliminator, iar Pescaru e campion naţional şi balcanic de ciclocros în acest an.

Alegerea înlocuitorului lui Vlad Dascălu se va decide în cadrul Consiliului de Administraţie al FR de Ciclism.

În acest an, Molnar, de la Dinamo-Bikexpert-Superbet, a reuşit prima sa victorie în Cupa Mondială de XCE şi a participat şi la Europenele de la Cheile Grădiştei, unde s-a clasat a 33-lea în proba de Cross Country Olympic (XCO).

Pescaru, de la CSU Târgu Mureş, fost campion naţional de XCO (2019, 2020, 2022), a obţinut recent două podiumuri la o competiţie continentală, Hellenic Cup din Grecia, la XCO, fiind al 46-lea la Europenele de MTB de la Cheile Grădiştei, în proba XCO la Under-23.

Dascălu (26 ani), care era o speranţă la medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris, are în palmares, între altele, un titlu mondial MTB Under-23 (2019), un titlu european MTB Under-23 (2019) şi Cupa Mondială MTB U23 (2019). La Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021, Dascălu s-a clasat pe locul 7.

Vlad Dascălu s-a clasat pe locul 14 la Europenele de MTB de la Cheile Grădiştei, pe 12 mai.