Celebru antrenor a demisionat, după ce ar fi folosit un certificat de vaccinare împotriva Covid-19, fals

Werder Bremen, club de fotbal din liga a doua germană, a anunţat, sâmbătă, demisia antrenorului său Markus Anfang. Gruparea germană a deschis o investigaţie privind utilizarea unui certificat de vaccinare fals împotriva Covid-19.

Markus Anfang a negat faptele şi și-a anunţat plecarea: „Din cauza situaţiei extrem de stresante pentru club, echipă, familia mea şi pentru mine, am decis să-mi reziliez contractul cu efect imediat„.

ℹ️ Head coach Markus #Anfang and assistant coach Florian #Junge have stepped down from their posts at SV #Werder Bremen ➡️ https://t.co/cxfwobdP90 pic.twitter.com/x82GcvAGHu

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) November 20, 2021