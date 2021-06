CFR a băgat spaima în primul adversar din Liga Campionilor: „O să fie foarte greu, sunt favoriți!”

CFR Cluj și-a aflat în cursul zilei de astăzi adversara din primul tur preliminar al UEFA Champions League!

Formația condusă de Marius Șumudică va da peste campioana Bosniei-Herțegovina, FK Borac Banja Luka. Cele două manșe sunt programate în perioadele pe 6/7 și 13/14 iulie, iar prima partidă se va dispita în România. Ca urmare a ultimelor rezultate din ultimii ani, CFR a acumulat un coeficient de 16.500, astfel că va fi cap de serie în turul I, dar și în turul al doilea, în cazul în care vor merge mai departe după primele două manșe.

Stojan Vranjes, actualul fotbalist al celor de la Borac Banja, a evoluat în Gruia în anul 2012, după împrumutul de la Pandurii Tg-Jiu. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani a vorbit despre revenirea în România și a dezvăluit că CFR Cluj este cel mai greu adversar pe care formația sa îl putea întâlni. Totodată, Vranjes a mărturisit că este foarte fericit că se va întoarce pentru un meci în România și a declarat că a rămas cu amintiri frumoase din scurta perioadă petrecută la „feroviari”.

„Am câştigat titlul cu CFR şi am rămas cu amintiri foarte frumoase cu CFR. Când am văzut că jucăm cu CFR, am fost foarte bucuros, pentru că mă întorc acolo. Ştiu că este foarte, foarte greu, pentru că am luat cel mai greu adversar şi o să fie un meci foarte greu pentru noi. CFR e mare favorită, eu vorbesc sincer, pentru că eu ştiu istoria CFR-ului.

M-am întors aici când a fost în liga a doua. Acum am câştigat titlul cu clubul de unde m-am născut şi e cel mai bine pentru cariera mea. Suntem o echipă care înscrie foarte multe goluri, avem atacanţi şi jucători foarte buni care joacă spre poarta adversarului. Îmi pare rău pentru că nu am rămas acolo, pentru că CFR atunci a jucat grupe de Champions League.

(n.r. despre Mario Camora) Sunt foarte bucuros că o să ne întâlnim cu el, pentru că el a venit atunci când am fost acolo şi mă bucur pentru că el a rămas aşa mult acolo şi că e căpitan şi văd că joacă pentru România. Este acum, pot să spun, legendă. Abia aştept să mă văd cu el, pentru că şi eu sunt căpitan aici şi aştept să schimb tricoul cu el”, a încheiat Vranjes, potrivit Telekom Sport.