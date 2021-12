CFR Cluj, anunț clar în privința lui Dan Petrescu la națională: „Protejăm clubul și Federația”

Cristi Balaj , președintele de la CFR Cluj, a clarificat situația lui Dan Petrescu, dorit de FRF pentru postul de selecționer la echipa națională.

Antrenorul de 53 de ani a anunțat că va da un răspuns după ultimul meci al ardelenilor din campionat din acest an, care va avea loc duminică, cu FC Argeș.

Federația a specificat că nu este dispusă să achite clauza de reziliere a tehnicianului, iar Balaj a luat poziție, precizând că CFR Cluj nu este dispusă să renunțe gratis la Petrescu.

„Atât timp cât există o clauză de reziliere, noi nu putem să ne opunem în momentul în care este achitată. În rest, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat absolut nimic.

S-a discutat și în cadrul clubului. Dan Petrescu este dorit în continuare la CFR. Dorim să dezvoltăm proiectul început împreună. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Decizia noastră de a încerca să continuăm cu Dan Petrescu este logică, vedem și ultimele rezultatele. Ce s-ar întâmpla în situația în care clubul CFR ar decide să renunțe la acea clauză de reziliere?

Imaginați-vă ce discuții ar apărea la prima greșeală de arbitraj în favoarea CFR-ului. Încercați să faceți o regie. Ce subiecte ar apărea în mass-media în momentul în care ar fi greșeli în favoarea CFR-ului. Ce s-ar spune? Că a existat o înțelegere. Până la urmă, noi nu facem decât să protejăm clubul pentru eventualele speculații, protejăm Federația, iar situația ar fi dezastruoasă în cazul în care ar apărea o greșeală pentru CFR. Vor apărea articole care ar fi greu de controlat.

Imaginația mea nu a mers atât de departe încât să apară o asemenea regie că jocul cu Jablonec, în care jucătorii au avut primă suplimentară, este plata acestei clauze de reziliere. Nu mi-am imaginat că o să apară un asemenea scenariu. Vorbim de o echipă CFR cu antrenori și jucători profesioniști. Lucrăm să optimizăm tot ce înseamnă situație financiară în raport cu creșterea performanței, facem echipa consultându-ne cu Dan Petrescu. În rest, lucrurile sunt foarte simple.