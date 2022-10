CFR Cluj are primă de victorie cu Sivasspor: „Dacă vor face o surpriză plăcută, o să le mai facem o bucurie”

Echipa CFR Cluj joacă diseară, de la ora 22:00, în deplasare, cu Sivasspor, în Etapa a 5-a din Grupa G a Conference League.

„Dacă vor face o surpriză plăcută, o să le mai facem o bucurie”, a spus Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj

Patronul echipei, Ioan Varga, a anunțat că jucătorii vor încasa primă dacă înving Sivasspor. „Dorința noastră este să fim cât se poate de corecți față de ei și față de ce înseamnă clubul CFR, tot ce înseamnă angajații noștri.

În momentele grele, când a avut clubul probleme financiare, am încercat să ieșim din impas și să ducem steagul corect.

Eu cred că și banii contează, până la urmă pentru asta joacă, pentru faimă și prestigiu. Nu cred că doar banii îi motivează, cred că au și sentimentul de campioni, ca să demonstreze că merită să ajungă acolo unde ne dorim.

Eu zic că, în principiu, anul acesta ne-am dorit foarte mult să ajungem în Champions League sau măcar în Europa League, dar din cauza ghinionului pe care l-am avut în primele meciuri, nu am reușit. Ne-am resemnat și am încercat să continuăm, totuși, pe linia pe care am reușit să ne calificăm, să facem cât se poate de bine.

Cu siguranță va exista primă după meciul cu Sivasspor! Dacă vor face mâine o surpriză plăcută o să le mai facem o bucurie”, a spus Ioan Varga, pentru PRO TV, citat de PRO Arena.

CFR Cluj își poate asigura locul în primăvara competiției dacă învinge Sivasspor

În cazul unei victorii, CFR Cluj își asigură calificarea în primăvara competiției, indiferent de rezultatul celuilalt meci, Ballkani – Slavia Praga, sau de ceea ce se va întâmpla în ultima etapă, când au loc confruntările CFR Cluj – Ballkani și Slavia – Sivasspor.

Explicația este simplă: CFR Cluj ar acumula 10 p și nu ar mai putea fi depășită de Sivasspor (7p în momentul de față) și Slavia Praga (4p), deoarece are avantajul rezultatul directe. Doar Ballkani ar mai putea ocupa primul loc în grupă, dacă învinge Slavia și CFR Cluj.

Dacă termină pe locul 1, CFR Cluj va juca direct în optimile competiției. Dacă încheie pe locul 2, va disputa play-off-ul pentru optimi cu una dintre echipele clasată pe locul 3 în grupele din Europa League.