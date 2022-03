CFR Cluj – Dinamo 4-1, o nouă umilință pentru „câini” – Mutarea genială a lui Dan Petrescu – Ce jucător a dat hacktrick

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 4-1 (1-1), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 30-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regular.

„Am început destul de ezitant partida. Păcat că am luat gol. Ştiu ce o să se întâmple din cauza asta această săptămână. Acum ne mai aşteaptă 10 finale. De acum trebuie să realizăm că s-a terminat acesta. Am făcut o primă de campionat bun, am câştigat puncte. Acum trebuie să uităm şi să începem playoff-ul. Trebuie să câştigăm şi să avem cât mai multe victorii pentru a câştigat campionatul„, a spus Andrei Burcă la finalul partidei, la digisport.ro.

Dinamo a deschis scorul prin francezul Baptiste Aloe (4), la primul său gol în Liga I. Campioana a egalat prin Ciprian Deac (39), iar după ce Dinamo a rămas în zece oameni, Steliano Filip fiind eliminat pentru două cartonaşe galbene (45+2), ardelenii au mai marcat de trei ori, prin croatul Gabriel Debeljuh (51, 58, 76).

Dinamo are un singur punct în ultimele trei etape.

CFR Cluj a ajuns la 18 etape consecutive fără înfrângere, 14 victorii şi 4 egaluri.

În tur, CFR s-a impus cu 3-0.

FC CFR 1907 Cluj – FC Dinamo Bucureşti 4-1 (1-1), Stadion ”Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj-Napoca

Au marcat: Ciprian Deac (39), Gabriel Debeljuh (51, 58, 76), respectiv Baptiste Aloe (4).

Cartonaş roşu: Steliano Filip (Dinamo, 45+2).

Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Daniel Mitruţi (Craiova); arbitru de rezervă: George Cătălin Găman (Craiova)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) – CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) – LPF