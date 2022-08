CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Conference League cu un preț imens! Un titular va absenta 6 luni

Echipa CFR Cluj va juca în play-off-ul Conference League, după ce a învins echipa belarusă Şahtior Soligorsk cu 1-0 (1-0).

CFR Cluj l-a pierdut pe Gabriel Debeljuh pentru 6 luni, după accederea din meciul cu Şahtior Soligorsk

Meciul s-a jucat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca și a contat pentru manşa secundă a Turului 3 preliminar.

După 0-0 în prima manşă, desfăşurată în Turcia, campioana României s-a impus la limită, prin golul lui Jefte Betancor (37). Acesta a marcat cu poarta goală, după o pasă primită de la Gabriel Debeljuh.

Din păcate pentre echipa clujeană, atacantul croat s-a accidentat în minutul 58, după ce un jucător advers a căzut peste piciorul lui în urma unui duel aerian.

„Avem o veste tristă, foarte tristă, d-aia sunt praf. Acum am pierdut un jucător, din ce am înțeles are ceva la încrucișate, cred că 6 luni va fi out Debeljuh.

N-am cum să fiu fericit. E foarte greu să-l înlocuim pe golgheterul nostru, mai ales acum, când nu mai găsim atacanți”, a declarat antrenorul Dan Petrescu la final.

Dan Petrescu își dorește ca jucătorii de la CFR Cluj să se recupereze cât mai repede

Tehnicianul s-a referit și la meciul în sine. „Am jucat cu campioana din Belarus, o echipă foarte bună, nicio diferență între noi și ei. Am înscris în prima repriză, când am fost mai buni și am avut un portar bun.

În toate meciurile câștigate a trebuit să plătim ceva, ba penalty, ba am terminat în 10 oameni.

Victoria e importantă, dar peste două zile avem meci. Să vedem ce jucători recuperăm în atac, suntem foarte subțiri.

Jucătorii au făcut diferența, nu eu. Azi au câștigat, bravo lor, dar n-am cum să fiu fericit, v-am zis. Dacă vom fi în grupe toate trei, ar fi un rezultat fantastic pentru România, dar să vedem dacă putem toate trei”, a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu nu se aștepta ca adversara din play-off-ul Conference League să fie Maribor

Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit și despre viitoarea adversară, echipa slovenă NK Maribor, eliminată din Europa League de HJK Helsinki (Finlanda), după 2-0 şi 1-0.

Campioana României ar urma să joace în deplasare prima manşă, pe 18 august, iar revanşa va avea pe 25 august, la Cluj-Napoca.

„Maribor a jucat cu Soligorsk, am văzut cele două meciuri. E o echipă bună. Acasă au mulți spectatori, au jucători de atac foarte buni, chiar nu știu cum au pierdut cu Helsinki, trebuie să văd meciurile.

Poate finlandezii au echipă mai bună, dar nu mă așteptam. Eram sigur că jucăm în Finlanda. Vor fi două meciuri grele, dar sunt supărat că avem multe meciuri și trebuie să schimb iar 10 jucători.

Supărarea după meciul cu armenii a fost mult prea mare. Lumea credea că nu ne revenim, dar am reușit. Trebuie să ajungem în grupe, e clar, dar sperăm să nu mai pierdem jucători.

Asta e și din cauză că jucăm prea mult, 11 meciuri într-o lună, cele mai multe din Europa 100%. CFR are cele mai multe meciuri și s-a văzut asta”, a mai spus Dan Petrescu.