CFR Cluj s-a calificat în turul trei preliminar al Conference League, dar oficialii echipei nu sunt mulțumiți: ”N-a fost un meci reuşit!”

FR Cluj s-a calificat în turul trei preliminar al Conference League, după ce a remizat în deplasare, scor 1-1, cu echipa din Andorra, Inter Escaldes. În retur, ardelenii s-au impus cu 3-0.

Marius Bilaşco, oficialul de la CFR Cluj, a corbit despre prestația CFR-ului, el consideră că echipa lui Dan Petrescu nu a făcut un meci reușit, dar important este că echipa a trecut mai departe.

”N-a fost un meci reuşit, dar important e că ne-am calificat. Am crezut că va fi mai uşor, dar ei au reuşit să se mobilizeze şi ne-au surprins la fazele fixe. Puteam să marcăm şi să câştigăm pe final.

Da, cu toţii ne-am aşteptat la altceva. Acum ar fi uşor să zic. A fost o deplasare foarte lungă, ar fi uşor să găsim scuze. Cred eu că e important să ne adunăm, avem un meci important acasă sâmbătă. Jucăm într-un ritm infernal.

Prea puţin. Ne aşteaptă un drum foarte lung către Barcelona şi de acolo încă trei ore de zbor.

Ne dorim cu toţii să trecem mai departe. Am ajuns în poziţia în care trebuie să ne luptăm pentru Conference League şi e important să trecem următorul tur. Dacă ar fi să vorbesc despre starea noastră de spirit şi cum suntem acum, va fi destul de greu. Sper să o depăşim. Am avut o cădere după ratarea calificării mai departe în preliminariile UCL. E greu să te uiţi, mai ales că am avut meciul în mână, am avut şansa să închidem meciul”, a declarat Marius Bilaşco pentru Orange Sport.