CFR Cluj, soluţie în cazul Chipciu! Cum s-a încheiat scandalul din Gruia

CFR Cluj a soluţionat situaţia lui Alexandru Chipciu, jucătorul exclus din lot de Marius Şumudică pentru o altercaţie în timpul antrenamentului.

Mijlocaşul în vârstă de 32 de ani mai are contract cu CFR Cluj până la finalul sezonului. Salariul mare (30.000 de euro pe lună) îl face pe Chipciu un jucător greu de permis pentru orice altă echipă din Liga 1, iar rezilierea contractului ar fi fost dificilă fără plata unei sume importante pentru jucător.

În aceste condiţii, Chipciu şi Şumudică s-au împăcat, iar jucătorul va rămâne în lotul campioanei.

Nervos atunci când a aflat că nu va fi titular în meciul cu Young Boys, Chipciu a avut o altercaţie cu portarul Hindrich. Şumudică l-a exclus din lot şi a anunţat că nu va mai lucra cu internaţionalul român.

„Există doar decizia pe care a anunțat-o Șumudică într-o conferință de presă, mă așteptam să reacționeze clubul cumva, printr-un comunicat oficial. Alex e sub contract și ar fi greu de găsit un club din România care să îi plătească același salariu” – a comentat la momentul respectiv agentul jucătorului, Victor Becali.

CFR Cluj a anunţat decizia oficială într-o conferinţă de presă la care vor participa atât Chipciu, cât şi antrenorul Marius Şumudică.

„Îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o greșeală, mister (n.r. i se adresează lui Şumudică)! Primul pas a fost făcut să-mi cer scuze, apoi am vorbit cu Mister. Avem o relație lungă, datorită dânsului am rămas în continuare aici. Nu pot să fiu decât mulțumit pentru șansa oferită. Am vorbit cu Otto imediat după incident, nu a fost atât de grav. A fost o lipsă de respect. Nu sunt pe lista UEFA, o să fac deplasarea și îi voi susține din tribună” – a declarat Chipciu.

În sezonul trecut, Chipciu a reuşit două goluri şi patru pase decisive în cele 38 de meciuri în care a evoluat. Nici cu Dan Petrescu, nici cu Edi Iordănescu, internaţionalul român nu a reuşit să îşi asigure un post de titular la CFR Cluj.

42 de meciuripentru CFR în campionat are Chipciu, însă numai 15 au fost ca titular.