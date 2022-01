CFR i-a luat fața FCSB-ului și pe piața transferurilor! MM Stoica, revoltat: „Am o problemă. Gigi îl remarcase și el!”

Ardelenii sunt foarte aproape să bifeze un nou transfer, asta după ce Dan Petrescu a pus ochii pe un fotbalist din Liga 1!

Este vorba despre Cristi Neguț, actualul fotbalist al celor de la Chindia Târgoviște. Campiona României ar urma să nu plătească niciun ban în schimbul decarului dâmbovițenilor, însă i-ar include în tranzacție pe Denis Rusu și Mihai Butean, care nu fac parte din planurile „Bursucului” pentru viitor.

Auzind asta, MM Stoica s-a revoltat și a mărturisit că Neguț intrase și pe radarul lui Gigi Becali, însă afaceristul nu a mai apucat să facă o ofertă concretă în acest sens. Dacă transferul va fi perfectat, ardelenii vor repeta istoria din cazul fundașului Andrei Burcă, care a ajuns în cele din urmă în Gruia. deși FCSB intrase prima pe fir pentru fotbalistul lui Iftime.

”Dacă e împrumut, e probă până în vară. Dacă într-adevăr scapă de Butean şi Rusu… Rusu nu are salairu mare, dar scapă de salariul lui Butean. Neguţ cred că îi poate ajuta mai mult, dar e ciudat că tot mai aduc jucători. Tocmai vorbeam, dacă Omrani nu rămâne, zona dreapta e descoperită.

Acolo nu joacă nimeni la momentul ăsta, Deac, dar face 36 de ani şi joacă inter acum. Omrani mai e şi variantă de atacant, dar mai au trei atacanţi, toţi de acelaşi profil. Omrani e diferit. Dacă întrebai pe cineva câţi ani are Neguţ, era tentat să zică că are spre 30, dar e tânăr, e născut în 1995. Am o problemă, e un jucător pe care îl remarcase şi Gigi Becali, pe modelul Burcă…”, a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.