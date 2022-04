Charles Leclerc, omul momentul în F1 – Cursă dezastruoasă pentru Max Verstappen

Plecat din pole-position, Charles Leclerc (Ferrari) a reușit să câștige Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, cursă care a avut loc duminică pe circuitul Albert Park din Melbourne. Podiumul a fost completat de Sergio Perez (RedBull) și George Russell (Mercedes).

Lewis Hamilton s-a clasat pe poziția a patra.

Max Verstappen (campionul mondial en-titre) a fost nevoit să abandoneze în turul 39 (se afla pe locul al doilea), după ce un mic incendiu a izbucnit în partea din spate a monopostului RedBull. Olandezul a fost nevoit să se retragă și în prima cursă a sezonului, la Bahrain.

LAP 39/59

Max Verstappen is OUT of the race!!! ❌

He’s had to retire the car after being asked by his engineer to stop at Turn 2#AusGP #F1 pic.twitter.com/hLz41lNaLf

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022