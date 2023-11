Chindia a fost învinsă acasă de Mioveni, iar lui Vasile Miriuță i s-a cerut demisia: „Asta se întâmplă de când am venit”

Echipa CS Mioveni a învins Chindia, cu 2-0, în deplasare, în primul meci al etapei a 13-a din Liga 2.

„Asta se întâmplă de când am venit”, a declarat Vasile Miriuță, căruia fanii i-au cerut să plece de la Chindia

Oaspeții au deschis scorul în minutul 9, prin Daniel Toma, cu un șut puternic, pe jos, de la aproximativ 12 m. Scorul final a fost stabilit după 30 de minute.

Gogor a pătruns în careu, l-a driblat pe goalkeeper-ul advers și a trimis balonul în plasă. Asistentul Cosmin Vițelaru a indicat ofsaid, dar după câteva zeci de secunde de discuții, centralulș Horia Mladinovici a trecut peste decizia tușierului și a validat golul.

După acest rezultat, Chindia este pe locul 12 în clasament, cu 15p, iar Mioveni este pe 4, cu 23p.

„Am pierdut, ne-am fi dorit să câștigăm. Am luat acel gol, cred că se putea face mai mule. Am avut după niște situații, nu am marcat, au făcut-o ei și așa nu am reușit să intrăm în joc.

Nu știu dacă a fost sau nu ofsaid, au fost niște greșeli în lanț. Ne-am fi dorit mult să câștigăm, nu e ușor de digerat o înfrângere acasă. Era una dintre ultimele șanse de a intra în play-off. Asta e realitatea, e foarte greu.

Trebuie să câștigăm următoarele două meciuri, dar e greu să stai într-un atacant, Moldoveanu”, a declarat la final antrenorul gazdelor, Vasile Miriuță.

Sosit la echipa din Târgoviște în august, tehnicianul continuă să fie contestat de suporteri, cerându-i-se demisia și la meciul cu Mioveni.

„Asta se întâmplă de când am venit, de două luni. Am venit împreună cu Andrei Cordoș și de atunci mi se strigă că sunt omul lui Cordoș. Nu e nicio problemă. Am dus altele mai grele.

Voi avea o discuție cu conducerea și, dacă se dorește, atunci voi pelca. Nu țin de scaun. Sunt supărat acum, trebuie să treacă și mâine voi avea o discutie cu oficialii„, a încheiat el.

După această etapă, campionatul se întrerupe dopuă săptămâni pentru meciurile echipelor naționale, iar în runda următoare Chindia joacă pe terenul lui CS Tunari, iar CS Mioveni primește replica celor de la Metaloglobus.