Christian Eriksen a fost externat! Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a danezului

„Christian Eriksen a fost operat cu succes şi a fost externat astăzi din Righospitalei. De asemenea, astăzi el a vizitat echipa naţională în Helsingor – iar de acolo va pleca acasă şi va petrece timp cu familia sa”, a anunţat Federaţia Daneză de Fotbal.

„Vă mulţumesc pentru numărul imens de mesaje – a fost incredibil să le văd şi să le simt. Operaţia a decurs bine şi eu mă simt bine, în circumstanţele date. A fost minunat să îi văd din nou pe băieţi după meciul fantastic pe care l-au făcut ieri seară. Nu este nevoie să spun că îi voi încuraja luni, împotriva Rusiei”, a fost mesajul transmis de Eriksen.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

