Christopher Braun abia aşteaptă să ajungă la CFR: ,,Sunt fericit că voi face parte din echipă”

Christopher Braun, încă fundaşul celor de la FC Botoşani, s-a declarat încântat de faptul că la vară va face pasul către campioana CFR Cluj.

Fundaşul de 30 de ani spune că orice jucător şi-ar dori să evolueze pentru formaţia din Gruia, însă el se ba bucura de ultimele şase luni de zile la FC Botoşani.

Meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, jucat în etapa a 23-a a Ligii 1, s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

,,E un pas înainte pentru că CFR e un club mare, toată lumea şi-ar dori să joace pentru ei. Sunt fericit că voi face parte din echipă în sezonul viitor, aşa că abia aştept tot ce urmează şi sunt foarte fericit şi mulţumit, dar deocamdată sunt la Botoşani şi vreau să mă bucur de ultimele 6 luni aici.

Acest punct valorează cât trei puncte pentru că săptămâna trecută am luat 3 puncte, acum unul şi suntem foarte aproape de obiectivul nostru, accederea in play off, aşa că acest punct e de aur.

A fost presiune pe mine pentru că ştiam că toată lumea e cu ochii pe mine dacă voi face un pas greşit, mă vor judeca, dar la final nu m-a afectat. Încă joc pentru Botoşani, aşa că voi da totul ca să ne ajungem obiectivele”, a declarat Christopher Braun, la finalul jocului cu CFR Cluj.

Cu acest rezultat, distanța dintre CFR Cluj și FCSB, principala urmăritoare, se reduce la opt puncte, iar lupta pentru titlu rămâne deschisă oricărui scenariu. În următoarea etapă, liderul se va deplasa în Bănie pentru confruntarea cu CSU Craiova.

De cealaltă parte, Botoșani rămâne pe locul patru, cu 38 de puncte, după 23 de etape. În runda viitoare, moldovenii vor primi vizita celor de la Dinamo.