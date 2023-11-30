Cine va arbitra partidele de vineri din Superliga

Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, ora 11:54,
superliga
superliga

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, de Ziua Naţională, în etapa a 18-a din Superligă.

FC Voluntari – Petrolul, ora 17.00

Arbitri: George Găman – Andrei Constantinescu, Alexandru Vişan – Andrei Antonie

Camera VAR: Florin Andrei, Cristina Trandafir

Observatori: Alexandru Deaconu.

Poli Iaşi – Farul Constanţa, ora 20.00

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Ferencz Tunyogi, Stelian Slabu – Lucian Ruşandu

Camera VAR: Ionuţ Coza, Vlad Bârleanu

Observatori: Costin Toma.

 

superligaGeorge Găman
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