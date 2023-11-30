Cine va arbitra partidele de vineri din Superliga
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, ora 11:54,
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, de Ziua Naţională, în etapa a 18-a din Superligă.
FC Voluntari – Petrolul, ora 17.00
Arbitri: George Găman – Andrei Constantinescu, Alexandru Vişan – Andrei Antonie
Camera VAR: Florin Andrei, Cristina Trandafir
Observatori: Alexandru Deaconu.
Poli Iaşi – Farul Constanţa, ora 20.00
Arbitri: Szabolcs Kovacs – Ferencz Tunyogi, Stelian Slabu – Lucian Ruşandu
Camera VAR: Ionuţ Coza, Vlad Bârleanu
Observatori: Costin Toma.