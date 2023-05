Ciobotariu, în culmea fericirii după succesul cu Botoșani: „Arătăm bine. Suntem la al 12-lea meci consecutiv în care nu pierdem!”

FC Voluntari a bifat o nouă victorie după ce a trecut cu 2-0 de FC Botoșani. Ilfovenii sunt, pentru moment, singura formație neînvinsă în play-out.

La finalul partidei, Liviu Ciobotariu a oferit o prima reacție. Iată ce a spus „Ciobi” după ce trupa lui s-a calificat la barajul de Conference League.

„Arătăm bine. Suntem la al 12-lea meci consecutiv în care nu pierdem!”

„Am făcut un joc bun, am întâlnit o echipă bună. Mă bucur că suntem la a treia victorie consecutivă, mă bucur că de două etape nu am mai primit gol. Avem acea problemă a noastră: nu dăm gol. Am avut câteva ocazii mari, dar îmi felicit jucătorii pentru victorie.

Primul obiectiv a fost adjudecat, ne-am calificat pentru barajul de Conference League și este un pas mare pentru noi, arătăm bine. Suntem la al 12-lea meci consecutiv în care nu pierdem.

Am avut și o perioadă mai puțin reușită la începutul campionatului, dar am avut încredere în jucătorii mei și eram convins că putem să redresăm corabia. Echipa joacă bine și avem un randament bun.

Ne așteaptă un meci greu la Chindia, vrem să terminăm neînvinși. Vom tratat cu foarte mare seriozitate ultimul meci pentru că putem să terminăm pe primul loc și să jucăm barajul acasă. Știm că va fi o mare presiune”, a declarat Liviu Ciobotariu, după victoria cu FC Botoșani.