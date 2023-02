Ciprian Deac, mesaj pentru cei care îl contestă: „Încă mai pot!” – Ce a spus mijlocașul CFR-ului!

CFR Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 5-2. Ciprian Deac, cel care a deschis tabela, a reacționat la finalul partidei.

Mai exact, Deac a vorbit despre prestația echipei sale, dar și despre cei care îi cer să se retragă. Iată ce a spus Ciprian Deac.

„Încă mai pot!”

„Ne bucurăm că am câștigat acest meci. Sincer, când am văzut terenul, ne era un pic frică, știam că vom avea un meci greu. E bine că am marcat repede, ne-a dat liniște. La fel și în repriza a doua, am dat gol repede și acolo cred că s-a terminat meciul. Nu mi-am propus să dau un anumit număr de goluri, de pase, încerc doar să-mi ajut echipa.

Sunt un muncitor mai degrabă decât unul care cântă la pian. Sunt un jucător de echipă, nu cred că avem un Messi, formăm o echipă, așa am reușit să câștigăm 5 campionate la rând. După o înfrângere parcă s-a pierdut totul, suntem obișnuiți să câștigăm, dar se mai întâmplă și accidente.

E bine că arătăm o formă destul de bună acum și trebuie să fim 100% când începe play-off-ul. E bine că nu a fost un scor la limită, influențat de arbitraj. Așa, la 5-2, nu mai putem vorbi de arbitraj. Nu suntem echipa care se apără, din moment ce avem foarte multe goluri marcate.

Suntem o echipă matură, după ce marcăm încercăm să conservăm rezultatul, dar atacul merge bine. De 3 ani tot aud din tribune: `Pensionarule, lasă-te`. Sunt obișnuit, dar v-am spus: sunt primul care va ridica mâna când o să simt că nu mai pot. Nu vreau să țin locul cuiva în echipă. Dar încă mai pot”, a spus Deac, după victoria cu Petrolul Ploiești.