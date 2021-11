Ciprian Deac răsuflă uşurat după victoria cu Dinamo: ,,E bine că am câştigat! Două săptămâni ne putem linişti”

Ciprian Deac, mijlocaşul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului cu Dinamo, din cadrul etapei a 15-a a Ligii 1, terminat cu o victorie, scor 3-0.

Golurile partidei din Ştefan cel Mare au fost reuşite de către Billel Omrani, în minutul 14, Gabriel Debeljuh, în minutul 17, respectiv Ciprian Deac, în minutul 80.

La finalul meciului cu Dinamo, Ciprian Deac a oferit şi o reacţie. Acesta răsuflă uşurat după victoria din Ştefan cel Mare şi anunţă că urmează o perioadă de linişte în Gruia.

,,Cred că s-a văzut că am tratat meciul foarte serios din primul minut. Știam că dacă vom face pressing sus că vom fi periculoși. Nu știu dacă a fost diferența așa mare, Dinamo chiar dacă ocupă penultimul loc nu cred că aceasta este adevărata ei față. Noi am tratat meciul foarte serios, veneam după o înfrângere. E bine că am câștigat și că vom avea două săptămâni în care ne putem liniști.

Aici tot timpul a fost presiune, cel puțin de când a venit noul patron. După o înfrângere ne simțim ca și cum s-a pierdut campionatul. Bagă foarte mari și e mare presiune.

Depinde cu câte puncte vom intra în play-off, dacă va fi o diferență de 10 puncte e clar că va fi foarte greu. Dar nu e nimic terminat, trebuie să muncim foarte mult.”, a declarat Ciprian Deac, la finalul jocului cu Dinamo.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a rămas pe locul întâi în Liga 1, unde a acumulat 39 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la Dinamo au rămas pe locul 15 în campionat, cu 8 puncte acumulate din 15 meciuri disputate.